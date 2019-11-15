Варшава, , 16:21 — REGNUM Польский министр финансов Ежи Квечиньский заявил, что экономический рост в Польше за 2019 год составит 4,3%. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio 24.

Ежи Квечиньский сослался на данные об экономическом положении Польши, опубликованные Центральным статистическим агентством Республики Польши. Он отметил, что ВВП страны за третий квартал 2019 г. вырос на 3,9%, а в четвертом рост составит 4%.

Министр финансов признался, что на данный момент отсутствует подробная информация о причинах и структуре роста ВВП. По его мнению, драйвером роста, вероятно, стало увеличение потребительского спроса в стране.

Ежи Квечиньский — министр финансов уходящего в отставку правительства. В скором времени должно быть объявлено, кто будет его преемником на посту.