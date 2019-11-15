Москва, 15 ноября 2019, 15:28 — REGNUM В ситуации, когда США считают БРИКС нежелательной для себя организацией, проводить взаиморасчёты в долларах просто неразумно, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги саммита БРИКС.
Как подчеркнул Вассерман, все прекрасно понимают, что рисковать приостановкой взаиморасчётов попросту глупо.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть сведения, что Индия, Россия и Китай изучают возможность создания платёжного механизма, альтернативного международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT), которая широко используется в США.
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