Москва, , 15:28 — REGNUM В ситуации, когда США считают БРИКС нежелательной для себя организацией, проводить взаиморасчёты в долларах просто неразумно, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги саммита БРИКС.

«В общем, как всегда. Очередные контракты, очередные совместные проекты. Всё это ещё предстоит осуществлять, конечно, но уже сейчас ясно, что есть, как принято сейчас говорить, политическая воля для осуществления таких планов и уже разработаны механизмы финансирования этих планов, — сказал Вассерман. — Отдельно приятно, что развиваются недолларовые взаиморасчёты. Вообще, вся мировая финансовая система выстроена так, что взаиморасчёты в какой-либо валюте (всё равно в какой) отражаются так или иначе на счетах банков страны, выпускающей эту валюту. И, естественно, если США считают проект БРИКС нежелательным для себя, то просто неразумно проводить взаиморасчёты в валюте США».

Как подчеркнул Вассерман, все прекрасно понимают, что рисковать приостановкой взаиморасчётов попросту глупо.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть сведения, что Индия, Россия и Китай изучают возможность создания платёжного механизма, альтернативного международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT), которая широко используется в США.

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