Бишкек, , 15:16 — REGNUM В январе-сентябре 2019 года микрокредитные организации предоставили жителям Киргизии кредиты на сумму 22 млрд сомов (20,2 млрд рублей), что больше показателя аналогичного периода 2018 года на 32,8%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета сегодня, 15 ноября.

Количество получателей микрозаймов достигло 460 тысяч человек, увеличившись в сравнении с прошлогодним на 35%.

Больше всего кредитов набрали жители Ошской области — на общую сумму 4,62 млрд сомов (4,25 млрд рублей), а также столицы Киргизии — на 4,19 млрд сомов (3,86 млрд рублей).

Несколько отстают по этому показателю Джалал-Абадская область — 3,94 млрд сомов (2,84 млрд рублей) и Чуйская область — 3,05 млрд сомов (2,8 млрд рублей).

Затем следуют Иссык-Кульская область — 2 млрд 435 млн сомов (2,24 млрд рублей), Нарынская область — 1 млрд 590,9 млн сомов (1,46 млрд рублей) и Баткенская область — 1 млрд 451,2 млн сомов (1,33 млрд рублей).

Замыкают список город Ош — 912 млн сомов (838 млн рублей) и Таласская область — 652 млн сомов (599 млн рублей).

Наибольшее количество займов, полученных в микрокредитных организациях, направлено на развитие деятельности в сфере сельского хозяйства — 31,8% от общего объема.

На втором месте по популярности оказались кредиты на потребительские нужды — 26,5%, а третье досталось займам, направленным в сферу торговли и общественного питания — 12,7%.