Ярославль, , 15:13 — REGNUM Мэрия Ярославля планирует пересмотреть условия выдачи разрешений на организацию так называемых сезонных кафе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный архитектор города Артём Цымбалов.

Монтаж «летнего кафе» в Ярославле в ноябре

Сейчас в городе владельцы кафе и ресторанов могут устроить на муниципальной земле, примыкающей к заведению, летнюю веранду. При этом она может быть закрытой и работать зимой. На это нужно получить отдельное разрешение. Фактически такие «сезонные кафе» могут работать круглый год, располагаясь на тротуарах, газонах, пешеходных зонах. Многие ярославцы считают, что таким образом искажается архитектурный облик города.

«В этом направлении уже приняты решения системного характера, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов. — Одним из элементов будет согласование таких кафе с профессиональными архитекторами. Все это должно проходить через градостроительный совет. Наша позиция — против загромождения пешеходных зон».

Одним из последних случаев стало строительство в ноябре «летнего кафе» ресторана «Белый кролик» на исторической улице Свободы, которое вызвало обсуждение в социальных сетях. При этом нашлись и сторонники, и противники такого размещения. В управлении потребительского рынка мэрии Ярославля сообщили, что пристройка законна.

«Мэрией города Ярославля ООО «Барин» (ресторан «Белый кролик») выдано разрешение № 28 от 23.10.2019 на право размещения кафе летнего типа на территории общего пользования, прилегающей к стационарным предприятиям общественного питания на период с 01.11.2019 по 01.04.2019 . ООО «Барин» за размещение кафе в бюджет города внесена сумма в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 04.09.2014 № 384 «О плате за использование при размещении кафе летнего типа территории общего пользования, непосредственно прилегающей к стационарным предприятиям общественного питания», — сообщили в управлении потребительского рынка.

В управлении не сообщили, сколько составляет плата за размещение такой пристройки. Однако постановление муниципалитета позволяет рассчитать ее. Базовая ставка для кафе на сезон составляет 8 тысяч рублей. Она увеличивается коэффициентами в зависимости от места и числа посадочных мест. Для улицы Свободы используется коэффициент «3». Для кафе от 21 до 40 посадочных мест используется коэффициент «9». Таким образом, плата в бюджет города для такого кафе может составлять всего лишь 216 тысяч рублей за полгода.

«Сейчас документы оформлены на основании решений, которые были приняты городской властью ранее. Мы не хотим кошмарить бизнес и что-то запрещать сейчас. Но в ближайшее время будут приняты решения, которые позволят не допускать нарушения архитектурного облика исторической части города», — сказал Артём Цымбалов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле летние кафе превращаются в зимние