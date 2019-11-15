Москва, , 15:12 — REGNUM На саммите БРИКС ключевым моментом оказалась позиция бразильского президента Жаира Болсонару, считает политический аналитик Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги этого мероприятия.

«Это человек, во-первых, проамериканский, а во-вторых, довольно откровенно фашистский. Причём там не только нацизм, но и все прочие составляющие фашизма видны невооружённым глазом. Вполне понятно, что от его избрания ждали полного выхода Бразилии из интеграционных проектов. Прежде всего из группы БРИКС, — призвал не забывать Вассерман. — Но уже видно, что прогноз не оправдался. При всех своих очевидных отрицательных качествах Болсонару тоже неплохо понимает, с какой именно стороны бутерброд намазан маслом. И явно продолжает эту самую интеграцию в формате БРИКС».

При этом Вассерман отметил, что «профессиональные антирусские» теперь будут дружным хором возмущаться тем, что Россия имеет дело с таким нерукопожатным деятелем, хотя насколько те же «либероиды очень радостно приветствовали избрание Болсонару». Однако сейчас, как подчеркнул Вассерман, когда оказалось, что президент Бразилии вовсе не готов жертвовать интересами своей страны в пользу интересов США, немедленно выяснилось, что экзамен на рукопожатность он не выдержал.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, работа одиннадцатого саммита с участием Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) завершилась 14 ноября в Бразилиа. В течение двух дней лидеры стран обсуждали вопросы экономического, финансового и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также актуальные международные темы.

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