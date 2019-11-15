Тегеран, , 16:36 — REGNUM 14 ноября Глава Национального совета Ирана по шафрану Мохсен Этешам пожаловался на сложности в регистрации новых производителей шафрана на иранском рынке и призвал создать специальный Фонд поддержки драгоценной специи. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, регистрация нового предприятия на рынке шафрана требует больших затрат, и не каждый желающий заниматься столь затратным бизнесом может себе это позволить. В этой связи, Фонд должен оказывать поддержку начинающим производителям. Более того, Мохсен Этешам призвал перенаправлять оставшиеся усилия Фонда поддержки шафрана на маркетинг и исследования новейших тенденций на мировых шафрановых рынках.

Глава Национального совета Ирана по шафрану напомнил, что ИРИ экспортирует драгоценную специю всего в 10 стран, причем 86% приходится на ОАЭ. Он подчеркнул, что за последние два года производство шафрана выросло с 336 тонн до 382 тонн, и растущая тенденция будет продолжаться.