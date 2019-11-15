Тегеран, , 16:41 — REGNUM 14 ноября Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, открывая спортивные и медицинские объекты провинции Западный Азербайдан, заявил, что правительство Ирана займется экономическим возрождением озера Урмия, чтобы превратить его в центр развития и привлечения иностранных инвесторов. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам чиновника, озеро Урмия — главный центр экономического развития и основной источник существования провинции Западный Азербайжан. Эсхак Джахангири отметил, что вблизи озера Урмия воспитывались великие полководцы и мученики, ученые и исследователи. Оно является символом сосуществования различных этносов и конфессий.

Политик подчеркнул, что озеро долгое время находилось в упадке, и лишь в последние несколько лет правительство проделало большую работу для его возрождения в качестве центра жизни и развития.