Тегеран, , 16:33 — REGNUM 14 ноября председатель Организации торговли, промышленности и шахт Тегерана Масуд Хансари, в ходе встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками, заявил, что Иран подготовил средства для инвестирования в китайский проект «Один пояс — один путь». Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам Масуда Хансари, в рамках инициативы «Один пояс — один путь» Иран и Китай смогут вместе модернизировать железнодорожный и автомобильный транспорт, что позитивно скажется на росте туризма в Исламскую республику. Чиновник также отметил, что благодаря «Одному поясу — одному пути» двусторонние отношения Ирана с Китаем, который является его главным торговым партнёром, выйдут на высшую ступень своего развития.

Тем временем вице-президент Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари находится с визитом в Китае для участия в «China Hi-Tech Fair 2019». Ранее Иран, Китай и иранские предприниматели, проживающие на севере КНР, подписали соглашение о многостороннем сотрудничестве.