Тегеран, , 16:28 — REGNUM 14 ноября Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, посетив зону строительства новых фаз месторождения Южный Парс, заявил, что, несмотря на санкции США, Иран продолжает развивать свои грандиозные инфраструктурные проекты, которые способствуют экономическому развитию страны. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам политика, Иран запустил более десятка фаз Южного Парса, что можно расценить как «экономическую победу» над санкциями Вашингтона. «Мир заинтересован в иранских инфраструктурных проектах, и мы будем их развивать несмотря ни на что», — подчеркнул Эсхак Джахангрири. Он отметил, что американские антииранские меры, идущие вразрез с резолюцией №2231 Совета Безопасности ООН, давно подвергаются осуждению международным сообществом.

Южный Парс — огромное месторождение в Персидском заливе площадью 9,7 тыс км2, которое Иран делит с Катаром. По оценкам экспертов, оно сосредотачивает в себе до 8% мировых запасов природного газа.