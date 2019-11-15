Тула, , 15:03 — REGNUM 239 тыс. человек должно составить число самозанятых в Тульской области к 2024 году — такая задача стоит в рамках реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», сообщили ИА REGNUM 15 ноября в управлении пресс-службы по региону.

Как заявил на пресс-конференции председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов, число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе ИП, должно вырасти на 39%. Также стоит задача увеличить до 72 тыс. количество малых и средних предприятий в регионе.

Также Романов добавил, что в этом году обучение основам бизнеса прошли 1,8 тыс. предпринимателей, в результате в регионе появилось почти 900 новых предприятий. Для поддержки бизнеса введена льготная имущественная поддержка, линейка микрозаймов до 6,5% годовых до 5 млн рублей, а с 2020 года начнет действовать программа субсидирования предпринимателей на приобретение оборудование в связи модернизацией и на компенсацию первого взноса по договору лизинга.