Улан-Удэ, , 15:02 — REGNUM Рост экономики Бурятии в 2020 году составит 1,7%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского заксобрания, об этом заявил замминистра экономики республики Владимир Смолин на заседании рабочей группы по проекту бюджета региона на 2020 год.

Повышение валового регионального продукта по оценке окажется ниже и составит 1,4%. При этом инфляция в следующем году «не должна превысить 3 процентов с учетом роста тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги».

Таким образом, с учётом инфляции ВРП Бурятии будет «расти» в отрицательном направлении или, проще говоря, падать.

При этом рост регионального продукта за три года, по оценке чиновников, увеличится на 3,8%, что едва перекрывает показатели инфляции за один 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Народного хурала уже заявляли, что представленный правительством проект бюджет не предполагает развития. По словам депутата Баира Цыренова, на сельское хозяйство, к примеру, направляется около 2% средств.

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