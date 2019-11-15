Тегеран, , 16:34 — REGNUM 14 ноября Правительство Пакистана опубликовало заявление, в котором заявило, что оно всерьез рассматривает возможность импорта иранских томатов для того, чтобы заморозить растущие цены на продукт. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Согласно источнику, правительство Пакистана стало рассматривать решение об импорте иранских помидоров спустя месяц после начала стремительного роста цен на овощи. Нехватка продуктов была обусловлена проливными дождями в октябре и последующими перебоями в поставках томатов на рынок.

«В ноябре 2019 года в Исламабаде килограмм помидоров стоит 180 рупий (1,1 долл. США), а в некоторых регионах страны цена достигает 300 (1,8 долл.), — заявило Mehr со ссылкой на пакистанское издание Dawn.