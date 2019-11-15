Сеул, , 16:25 — REGNUM Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics за первые 9 месяцев 2019 года инвестировал рекордную сумму в 13,1 млрд долларов в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на отчёт компании.

Объём инвестиций вырос сразу на 14,6%, а отношение расходов на НИОКР к выручке увеличилось с 7,7% в конце прошлого года до 9%. Причиной роста инвестиций стали усилия по разработке искусственного интеллекта, сетей 5G и других перспективных технологий в поисках новых точек роста. Также Samsung приобрел 2446 патентов в Южной Корее и 4821 патент в США. Многие наработки используются в продукции компании, например революционном складном смартфоне Galaxy Fold.

Эксперты отмечают, что по расходам на НИОКР Samsung находится среди мировых лидеров наравне, например, с Volkswagen. Кроме того, Samsung опережает по данному показателю такие страны, как Швеция, Израиль и Бельгия.