Москва, , 15:00 — REGNUM Постановление правительства РФ о поправках в правила пользования жилыми помещениями не означает запрета на посуточную аренду квартир. Об этом заявил член правления Лиги хостелов Евгений Насонов, передает 15 ноября радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, глава правительства привел подзаконные акты в соответствии с так называемым законом Хованской, действующим с 1 октября 2019 года. Этот закон запрещает в жилых домах деятельность хостелов и других видов гостиниц.

«О запрете посуточного найма никакой речи не идёт, и посуточный наём возможен», — сказал Насонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете использования жилых помещений в качестве гостиниц и промышленных предприятий. После этого появились публикации о возможном исчезновении посуточной аренды квартир.

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