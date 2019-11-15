Томск, , 14:53 — REGNUM В 2020 году в Томской области планируют не только сохранить все субсидируемых авиамаршруты, но и добавить два новых направления. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации области со ссылкой на утверждённый в Минтрансе России документ.

«Полеты в Новокузнецк будут субсидироваться полностью из федерального бюджета, а в Кызыл — 50% из федерального и 50% — из бюджета Тывы», — сообщили в администрации.

По словам замгубернатора по промышленной политике Игоря Шатурного, властям региона удалось добиться максимального субсидирования из федерального бюджета. Так, из 11 маршрутов девять полностью финансируется Москвой, а два рейса — в Абакан и Барнаул — софинансирует область.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года был запущен авиарейс Томск — Кедровый — Томск. Перед началом полётов была восстановлена взлётно-посадочная площадка бывшего кедровского аэропорта.

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