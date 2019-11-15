Москва, , 14:53 — REGNUM Украине нужно крепко задуматься над словами президента РФ Владимира Путина о риске прекращения транзита газа через Украину. Мало того, что страна может остаться без газа, так ещё и реверс газа из Европы будет невозможен, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя слова Путина о транзите газа через Украину.

«Украина понимает, что без транзита нет газа, и хочет заключить новый договор взамен прежнего, который заканчивается 31 декабря 2019 года. По крайней мере об отказе от этого никто официально не заявлял.

Россия готова заключить новый транзитный договор. И готова вновь начать продавать газ Украине напрямую и даже со скидкой до 25% к той цене, по какой Украина его покупает у Европы.

Но только с условием, которое сформулировал президент РФ — после отказа от всех претензий по старым договорам, и новых, еще не рассмотренных арбитражами, и старых, по которым уже приняты судебные решения. И это проблема.

Формально, чисто юридически, увязать условие отказа от претензий по старым договорам с заключением нового договора проблематично. Возможны неформальные договоренности, запараллеливающие эти два процесса. Но для этого требуется более высокий уровень доверия между странами, чем тот, что есть сейчас.

Может быть Украина и могла бы отозвать новые иски, но как отказаться от уже выигранных дел. Обещанную цену на газ по новым договорам всегда можно будет пересмотреть исходя их новых рыночных условий. А отказ от выигранных в суде претензий уже невозможно будет пересмотреть. Боюсь, это остановит украинскую сторону от приятия таких условий.

С другой стороны, позиция президента РФ озвучена неоднократно, и в ее твердости можно не сомневаться. Газпром» конечно, будет придерживаться ее в ходе дальнейших переговоров. Он может отказаться подписывать новый договор без выполнения предварительных условий об отказе от претензий.

Однако тогда становится непонятным, как Газпром сможет выполнить в 2020 году свои обязательства перед европейскими партнерами, ведь альтернативных украинскому транзиту экспортных мощностей в виде «Турецкого» и «Северных потоков» для этого будет все еще недостаточно. Думаю, сейчас многие в Киеве, Москве и ЕС усиленно ищут формулу, как обойти эти противоречия», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, риск прекращения транзита газа через территорию Украины существует, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Бразилии.

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