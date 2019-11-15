Москва, , 14:50 — REGNUM По итогам октября 2019 года в России было продано 580 автомобилей американской компании Ford, что на 83% меньше, чем за тот же период 2018 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Больше всего жители России покупали в октябре кроссоверы Ford Kuga (233 шт.; — 79,6%).

Кроме того, за этот период было продано 123 экземпляра Ford Focus (-89%), 121 внедорожник Ford Explorer (-69%), 50 штук Ford Fiesta (-63%), 32 Ford Mondeo (-84%) и 17 автомобилей Ford Ecosport.

Сообщается, что за период с января по октябрь 2019 года в России было реализовано 18 253 легковых автомобилей Ford, что на 42% ниже уровня продаж прошлого года.

А вот реализация автомобилей Ford сегмента LCV (легкий коммерческий транспорт), наоборот, увеличилась на 48%, до 1528 экземпляров. Самым популярным авто в этом сегменте стал Ford Transit (1491 шт., +49%).

Всего за десять месяцев 2019 года в России было продано 10 138 легких коммерческих автомобилей американской компании — это на 18% больше, чем год назад.

Напомним, компания Ford в марте 2019 года приняла решение прекратить в России производство легковых авто и закрыть заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в Елабуге и уйти с российского рынка легковых авто.

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