Москва, , 14:38 — REGNUM Концептуальные противоречия между администрацией Дональда Трампа и большинством стран с развивающимися экономиками по мере усиления торговых войн нарастают. Трамп хочет с большинством стран-экспортёров нормализовать торговый баланс, не проводя при этом активной политики в отношении справедливого курсообразования доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский, комментируя возможность использования странами БРИКС единой криптовалюты.

«Шансы на позитивный исход подобных усилий в таких условиях, судя по выходившей в течение года макростатистике, весьма невелики. Видно, что президент США, по мере приближения к периоду активной предвыборной агитации, визуально всё больше нервничает и по этой причине применяет в отношении большинства торговых партнёров США, включая страны БРИКС, непопулярные карательные экономические действия.

Всем понятно, что доллар по-прежнему доминирует в международных расчётах, но происходит это автоматически, «по старинке». Каких-то явных преимуществ торговать за валюты третьих стран, если гипотетически отвлечься от резервного статуса доллара, нет, но есть много неудобств.

Если есть возможность снизить валютные риски, то лучше осуществлять торговые расчёты напрямую, а не через покупку долларов — это очевидно. Этим вопросом сейчас занято подавляющее большинство более или менее крупных глобальных экономик и, разумеется, члены группы стран БРИКС, которые больше других чувствуют на себе нарастающий снежный ком этих противоречий.

У криптовалют основное преимущество — дерегулированность рынка — является одновременно и их самым большим недостатком. «Богатства, оставленные без присмотра», являются слишком уж большим соблазном, если не для интернет-воров, то, как минимум, для вездесущих манипуляторов.

Однако самая интересная идея, которая имеется у стран БРИКС на сегодняшний день, — это выпуск наднациональной криптовалюты, обеспеченной золотом. Идея обеспечения расчётных единиц ликвидными активами стара как мир.

Лишь такая реализация этого проекта не подразумевает привлечения к нему никакой выделенной стороны, представляющей собой орган живого надзора, и это как раз тот подход, который замыкает логическую цепочку подобного полновесного и самодостаточного проекта. Одним словом, время покажет», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев завил, что расчёты, которые проводятся между странами БРИКС, возможно, будут осуществляться в единой криптовалюте.

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