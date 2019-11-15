Сеул, , 16:16 — REGNUM В 2018 году южнокорейские компании значительно нарастили объём инвестиций в страны-члены АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

Всего бизнес из Южной Кореи вложил в страны АСЕАН 5,26 млрд долларов, что на 16,7% выше показателя 2017 года. В среднем, с 2010 года объём инвестиций в данный регион увеличивается на 4,2%, однако наибольший рост пришёлся на время президентства Мун Чжэ Ина, объявившего о проведении «новой южной политики». Страны АСЕАН привлекают южнокорейские компании дешевой рабочей силой и значительным потенциалом роста, а также емкостью внутреннего рынка.

Южная Корея — не единственная страна, разглядевшая потенциал АСЕАН: Китай и Япония также наращивает инвестиции. Доля Японии от всех капиталовложений составила 12,4%, Китая — 8%, а Южной Кореи — 4,3%.