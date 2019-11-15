Киев, , 14:37 — REGNUM По состоянию на 15 ноября на 100% подключены к отоплению лишь 10 областей Украины, сообщила пресс-служба украинского министерства развития общин и территорий.

По данным ведомства, никаких проблем нет в следующих регионах — Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, в ряде областей на 100% отапливаются объекты социальной сферы, в других регионах 100% жилых домов подключены к отоплению.

Самой проблемной в смысле отопления является Кировоградская область — есть к теплу подключено 83% жилого фонда и 97% объектов социальной сферы. Кроме того, 86% жилого фонда подключено в Одесской области, 83% — в Херсонской. Ведомство не уточняет, с чем связаны такие цифры.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти неоднократно заявляли, что Украина готова пройти отопительный сезон независимо от погодных условий с ситуации с транзитом природного газа. Два самых проблемных города — Новояворовск и Новый Роздол — находятся во Львовской области, здесь возникли проблемы с отоплением из-за финансовых махинаций чиновников. Предполагается, что в этих населенных пунктах отопительный сезон начнется 18 ноября.