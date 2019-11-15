Сеул, , 16:07 — REGNUM Крупнейший южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics в третьем квартале резко нарастил долю на рынке смартфонов Японии. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на исследование центра Strategy Analytics.

С июля по сентябрь включительно Samsung реализовал в Японии полмиллиона смартфонов, что составило 6,7% рынка всей страны. В третьем квартале прошлого года этот показатель равнялся 2,4%; в то же время, во втором квартале 2018 года Samsung занимал 9,8% рынка. На первом месте расположилась американская корпорация Apple, продукция которой пользуется наибольшей популярностью среди японцев, однако Samsung удалось опередить такие японские компании как Sharp и Sony.

Положительная динамика обусловлена выпуском новых моделей — в частности, Galaxy S10, Note 10 и складного Galaxy Fold, которые снискали широкую популярность у японских пользователей.