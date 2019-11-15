Волгоград, , 14:29 — REGNUM Шесть заявок на услуги по предоставлению кредита разместил на портале госзакупок комитет финансов Волгоградской области. Начальная цена каждого лота составляет 109,4 млн рублей, всего региональные власти рассчитывают взять взаймы три млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За счёт кредитных средств власти будут финансировать дефицит областного бюджета, а также погашать долговые обязательства региона. Каждая заявка предполагает, что в долг дадут 500 млн рублей. Таким образом, общая сумма займов составит 3 млрд рублей. По условиям контракта кредит или его часть предоставляются на срок 1 096 дней, возвращать займы будут до конца 2022 года. Формой предоставления кредитных средств является невозобновляемая кредитная линия. Электронный аукцион проведут 29 ноября.

По данным региональных властей, госдолг области на 1 января 2019 года составлял 51,09 млрд рублей. По состоянию на 1 ноября 2019 года он снизился до 46,77 млрд рублей.