Варшава, , 14:29 — REGNUM Польская нефтегазовая компания PGNiG не намерена продлевать договор с Газпромом на закупку газа, который истекает в 2022 году, и уведомила об этом российскую сторону. Сообщение об этом опубликовано 15 ноября пресс-службой PGNiG.

В сообщении говорится, что 15 ноября PGNiG направила компаниям «Газпром» и «Газпром экспорт» декларацию о расторжении контракта на покупку и продажу природного газа, который был заключен 25 сентября 1996 года. Договор будет расторгнут 31 декабря 2022 года.

Уточняется, что контракт обязывал PGNiG за три года до его окончания уведомить российскую сторону о намерении продлить соглашение или отказаться от продления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в PGNiG заявили о сокращении доли импорта российского газа с начала 2019 года.

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