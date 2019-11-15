Москва, , 14:18 — REGNUM Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии присоединилась к работе нового механизма обратной связи, запущенного для представителей малого и среднего бизнеса — «зеркального реестра». Об этом сообщается на сайте ведомства 15 ноября.

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Как пояснили в Росреестре, это позволит «оперативно получать отзывы о проведённых проверках и информацию о нарушениях со стороны сотрудников Росреестра с целью совершенствования деятельности Росреестра по осуществлению государственного земельного надзора и надзора в области геодезии и картографии».

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Напомним, механизм обратной связи «зеркальный реестр» был разработан корпорацией при участии Министерства экономического развития РФ и контрольно-надзорных органов. Оставить информацию о результатах проверок, проведённых сотрудниками Росреестра и его территориальных органов, а также сообщить о нарушениях, допущенных при их проведении, представители среднего и малого бизнеса могут на портале бизнес-навигатора МСП (smbn.ru) в разделе «Отзывы о проверках».

Добавим, что на сегодняшний день на этом интернет-ресурсе зарегистрировано свыше 2,3 млн пользователей, из них более 1,4 млн субъектов МСП.