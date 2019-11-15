Рига, , 14:17 — REGNUM Государственное Агентство занятости Латвии объявило, что число рабочих вакансий только в Рижском районе превышает число зарегистрированных безработных, и при этом более половины не имеющих работы не могут найти новое место в течении полугода и более. Об этом пишет портал NRA.

По данным журналистов, в конце октября в Латвии всего насчитывалось 52 651 безработных. Из них в Рижском районе — 19 361 человек, и при этом в регионе было открыто 25 692 трудовые вакансии от работодателей.

Самая неблагополучная ситуация в Латгалии — 15 779 безработных при 1805 вакансиях. В Курземе это соотношение 6847 против 1543, в Земгале: 5747 — 1325, в Видземе: 4917 — 1335.

Общее количество требуемых рабочих в стране составляет 31 700 человек. Заявки поступили от 1407 компаний. Это самой большой спрос на рабочую силу в Латвии с начала года. Больше всего не хватает специалистов в строительстве.

При этом 47% от общего числа безработных ищут новое место более полугода, из них более 6000 человек не могут устроится уже три года. 57% безработных в Латвии — женщины.

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября Сейм Латвии сократил срок выплат пособий по безработице с 1 января 2020 г. с 9 до 8 месяцев.