Москва, , 14:09 — REGNUM Специальный налоговый режим для самозанятых граждан с 1 января 2020 года может быть распространён на регионы-доноры, которые не получают дотации из госбюджета, а также на те субъекты РФ, где расположены города-миллионники. Это следует из пакета законопроектов, который внесли в нижнюю палату парламента глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Ян Массейс. У сборщика налогов. 1539

Речь идёт о распространении действующего сегодня в четырёх субъектах РФ режима для самозанятых граждан. Так, в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарии такие граждане могут уплачивать налог на профессиональный доход. Он составляет 4% от дохода за оказание услуг или продажу товаров другим гражданам и 6% от дохода, полученного в результате работы с компаниями.

Как отмечают авторы инициативы, упрощенный режим регистрации, как и в целом весь режим налогообложения самозанятых, оказался востребованным среди граждан. Так, по данным Федеральной налоговой службы, в октябре 2019 года самозанятыми зарегистрировались порядка 260 тыс. человек, из которых 151,7 тыс. граждан проживают в Москве. При этом, отмечают авторы инициативы, порядка 50% из них ранее вовсе не уплачивали налоги, работая «в тени».

«Таким образом, первые итоги эксперимента позволяют утверждать, что на сегодняшний день данный налоговый режим обеспечивает решение основной задачи его введения — создание стимулов для выхода людей из тени», — отмечают авторы инициативы.

В связи с этим, считают они, эксперимент можно расширить на ещё 19 регионов. В частности, отмечают авторы инициативы, он должен коснуться регионов-доноров, которые не получают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из госбюджета, а также регионов, в состав которых входят города-миллионники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макаров и Журавлев ранее внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести режим самозанятых с 1 января 2020 года еще в 19 субъектах РФ. Если закон будет принят, нововведение распространится на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Башкирию, а также три автономных округа — Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Югру.

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