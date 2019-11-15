Киев, , 14:08 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал понять, что повышение расходов на образование, в том числе и на зарплату педагогам, пока не планируется.

Об этом он заявил в эфире украинского телевидения сегодня, 15 ноября.

Гончарук отметил, что деньги «ниоткуда не берутся» и в правительство решили не повышать налоги в этом бюджете.

«Это его отличает от всех других. Мы пытались найти средства за счет экономии… Мы хотели бы платить и сегодня. Но вопрос в том, что для того, чтобы что-то платить, надо это где-то взять… Это означает, что надо повысить налоги, а это также ляжет бременем на предпринимателей и всех остальных», — заявил глава правительства.

Он отметил, что деньги нужно искать деньги в «эффективности», например уменьшать в расходы на государственный аппарат.

ИА REGNUM напоминает, что согласно госбюджету на следующий год, принятому Радой накануне, в следующем году на Украине заработные платы педагогов вырастут на 9%. В бюджете также выделили средства на ежегодную денежную поддержку для молодых учителей.

29 октября возле Верховной рады прошла многотысячная акция протеста педагогов, которые выступали против инициативы по сертификации, отмены надбавок и введения 40-часовой рабочей недели. Участники акции обещали власти широкомасштабные забастовки по всей Украине.