Берлин, , 14:07 — REGNUM По итогу октября 2019 года мировые продажи автомобилей немецкого концерна BMW (бренды BMW, MINI и Rolls-Royce) выросли на 1,7%, до 204 295 экземпляров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Главным образом рост продаж произошел за счет высокого спроса на китайском и американском авторынках. При этом продажи автомобилей марки BMW за месяц увеличились на 3%, до 176 291 экземпляра. А по итогам января-октября 2019 года было реализовано на 2,3% больше машин этой марки (1 77 691 экземпляр).

На китайском авторынке за октябрь 2019 года было продано 61 400 авто марок BMW и MINI — это на 8,8% больше, чем год назад. Стоит отметить, что Китай является основным рынком сбыта немецких моделей. А вот на американском авторынке за отчетный период было продано 28 402 автомобиля BMW — это на 7,5% больше, чем в октябре 2018 года.

Продажи немецкого концерна в Европе, наоборот, ушли в минус (-3%).

Напомним, в России за октябрь, по данным «Автостат Инфо», было продано 3820 автомобилей BMW, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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