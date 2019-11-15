Джакарта, , 13:49 — REGNUM Министр морских дел и рыболовства Индонезии Эди Прабово пригласил Новую Зеландию инвестировать в сектор рыболовства, сообщает Antara.

Эди Прабово заявил, что продолжает налаживать связи с различными сторонами в целях активизации и развития индонезийской морской и рыбной промышленности.

Министр морских дел и рыболовства Индонезии встретился с послом Новой Зеландии в Индонезии Джонатаном Остиным.

По словам Эди Прабово, Индонезия и Новая Зеландия являются не только друзьями, но и соседними странами, которые имеют очень прочные связи. Министр выразил благодарность за поддержку Новой Зеландии субсидий для мелких рыболовных хозяйств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство рыболовства Индонезии заключило соглашения на сумму 10,43 млн долларов США на выставке Trade Expo Indonesia (TEI) в Тангеранге.

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