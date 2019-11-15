Ташкент, , 13:38 — REGNUM Пособие по безработице в Узбекистане планируют повысить в 2020 году вдвое, до 644 тыс. сумов ($68) в месяц. Об этом заявил первый заместитель министра занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухитдинов, сообщает 15 ноября издание «Подробно.uz».

В министерстве отметили, что в настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 1,3 млн человек. На рынке труда занято 13,6 млн человек, в том числе 5,6 млн — в официальном секторе, и 7,9 млн — трудятся неформально. Уровень безработицы составляет 9,6%.

По словам министра занятости и трудовых отношений Узбекистана, за пределами республики трудятся 2,6 млн трудовых мигрантов.

Отметим, по итогам 2018 года объем денежных переводов трудовых мигрантов из России в Узбекистан составил $3,96 млрд. Общий объем денежных переводов составил $4,35 млрд.