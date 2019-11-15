Новосибирск, , 13:35 — REGNUM Отрасль обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Новосибирской области функционирует достаточно стабильно — к таким выводам пришёл «Российский экологический оператор» (РЭО), проанализировав ситуацию в регионах, где есть риск прекращения оказания услуги обращения с ТКО.

«В Новосибирской области региональной оператор, обслуживающий всю территорию региона, находится в сложном экономическом положении, но в последнее время наблюдается стабилизация деятельности, — говорится в результатах анализа, размещённых на сайте РЭО. — В случае банкротства регионального оператора, он может быть заменен. Отрасль обращения с отходами в регионе функционирует достаточно стабильно, мусоровывозящие компании являются самостоятельными предприятиями».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутаты комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам обратились к правительству региона с просьбой навести порядок в действиях регионального оператора по вывозу мусора — ООО «Экология-Новосибирск». Они заявили, что в противном случае будут настаивать на расторжении договора.

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