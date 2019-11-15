Минск, , 13:28 — REGNUM Александр Лукашенко 15 ноября провёл специальное совещание по вопросам функционирования предприятий дрожжевой отрасли, сняв угрозу войны с Германией. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Там напомнили, что в декабре 2018 года работа госпредприятий отрасли обсуждалась на совещании Лукашенко с правительством. Теперь руководитель республики констатировал нерешённость вопросов с дрожжами и отсутствие должной отдачи от десятков миллионов евро, инвестированных в профильные госпредприятия.

«Как мне докладывают, потребность внутреннего рынка республики в прессованных дрожжах полностью обеспечена за счет отечественного производства. Наша дрожжевая продукция также поставляется на экспорт, в том числе в страны Европейского союза», — сообщил Лукашенко.

Цифры белорусского дрожжевого экспорта в Евросоюз не приведены.

«Сегодня немцы якобы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли и оставили одно предприятие для работы на белорусском рынке. Примерно такое требование. И якобы оно основано на том, что мы обещали это сделать до того, как был построен в Слуцке новый дрожжевой завод, — заявил Лукашенко. — И меня тоже в этом убеждали и члены правительства, и премьер-министр, что мы обещали, и если мы это не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в третью мировую».