Москва, , 13:30 — REGNUM Самым продаваемым автомобилем с пробегом на авторынке России в сегменте SUV в октябре 2019 года стала Lada 2121. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Перепродажи Lada 2121 в октябре выросли на вторичном авторынке страны на 6,3%, до 9 499 экземпляров.

На втором месте рейтинга самых популярных авто с пробегом сегмента SUV оказалась Chevrolet NIVA, чьи продажи выросли на 5,3% и составили 7 633 экземпляров. Замыкает тройку лидеров японский кроссовер Toyota RAV4. Реализация этой машины на вторичном авторынке России увеличилась на 5%, до 3 877 единиц.

Четвертое и пятое места у японского кроссовера Nissan Qashqai и южнокорейского Kia Sportage соответственно. При этом в прошлом месяце было перепродано 5 520 штук Nissan Qashqai (+8%) и 3479 экземпляров Kia Sportage (+7%).

Кроме того, в этот рейтинг также вошли: Toyota Land Cruiser (3347 шт.; +1,6%), Renault Duster (3496 ед.; +17%), Nissan X-Trail (2889 шт.; +9,3%), Mitsubishi Outlander (2962 шт.; +10%) и Volkswagen Tiguan (2468 ед.; +13%).

Напомним, по итогам октября 2019 года в России было перепродано 113 435 подержанных кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV). Этот показатель на 6,7% превышает прошлогодний.

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