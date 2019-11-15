Москва, , 13:23 — REGNUM Пакет законопроектов о расширении применения режима самозанятых в РФ на еще 19 регионов, внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Речь идет об специальном налоговом режиме, который с 1 января 2019 года действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарии. В частности, граждане, работающие «на себя» могут зарегистрироваться как самозанятые и платить налоги по льготным ставкам — 4% с дохода при оказании услуг или продаже товаров физлицам и 6% — при работе с юрлицами.

Авторы инициативы отмечают, что эксперимент оказался удачным, поэтому с 1 января 2020 года его действие можно распространить ещё на 19 регионов РФ. Речь идёт о Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также о Красноярском и Пермском краях, Башкирии, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах и Югре.