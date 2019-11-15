Париж, , 13:15 — REGNUM Нефтяная выручка России в 2019 году, несмотря на снижение добычи нефти на 75 тыс. баррелей в сутки относительно 2016 года, выросла на $170 млн — до $670 млн в день. Такие данные содержатся в ноябрьском отчёте Международного энергетического агентства (МЭА).

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Саудовская Авария, которая также сократила объёмы добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК +, увеличила своих доходы от продажи нефти на $125 млн — до $630 млн в день по отношению к 2016 году. При этом добыча снизилась на 740 тыс. баррелей в сутки по сравнению с показателями трёхлетней давности.

В МЭА отметили, что единственные страны, которые не зарабатывают больше, это Иран и Венесуэла, так как их добыча, находящаяся под санкциями США, упала значительно, пишет ТАСС.

В среднем страны ОПЕК в 2019 году зарабатывали $1,9 млрд в день, что на $350 млн больше, чем в 2016 году. При этом добыча нефти за три года снизилась на 3 млн баррелей в сутки.

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Как сообщало ИА REGNUM, страны ОПЕК+ договорились в период до марта 2020 года снизить производство нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. При этом по итогам июля 2019 года вместо запланированных 1,2 млн баррелей в сутки добыча нефти по сравнению с базовыми показателями октября 2018 года была сокращена на 1,9 млн баррелей в сутки.

Ранее министр нефти Омана Мохаммед Аль-Румхи. Аль-Румхи высказал предположение, что действующие условия о сокращении добычи нефти, принятые странными ОПЕК +, после марта 2020 года вероятнее всего будут сохранены.