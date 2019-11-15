Лондон, , 13:19 — REGNUM На аукционе Sotheby’s продадут спорткар Lancia Aurelia B24S Spider America от итальянской компании Pininfarina, который получил первый серийный шестицилиндровый двигатель. Об этом сообщается на сайте компании.

Автомобиль, который был выпущен в 1955 году, получил жёсткую крышу Fontana, что не характерно для подобных моделей, которые обычно получают мягкую крышу. Причем приобрел спорткар такую крышу только после реставрации в 1998 году. Тогда же Aurelia получила новую окраску — голубой оттенок Azzuro. Салон же был перешит темно-синей кожей.

Предполагаемая цена родстера составляет 1 250 000 долларов (около 80 000 000 рублей).

Последний собственник автомобиля обновил тормоза, коробку передач, электрику. Кроме того, он восстановил оригинальные спицованные колеса и металлические элементы машины.

Lancia Aurelia B24S Spider America обладает мотором V6 на 2,5 л мощностью 118 л. с., который агрегатируется с 4-ступенчатой МКПП.

Напомним, на аукцион RM Sotheby's выставлен уникальный экземпляр Lamborghini Concept S.

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