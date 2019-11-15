Москва, , 13:01 — REGNUM Росавиация выдала разрешение московском аэропорту «Шереметьево» на ввод после реконструкции терминала С. Об этом сообщили 15 ноября в пресс-центре воздушной гавани.

Первые рейсы из обновлённого терминала планируется пустить в январе 2020 года.

Расчётная пропускная способность терминала С составляет 20 млн пассажиров в год.

«В дизайне терминала С органично сочетаются лучшие традиции русского искусства и современные технологии. Интерьер выполнен в эстетике русского конструктивизма», — рассказали в пресс-центре.