Москва, , 13:02 — REGNUM Московское метро заключило два контракта на поставку спецодежды с компанией «Заспорт», связанной с производством формы для олимпийской сборной. Об этом 15 ноября сообщило «РБК».

Стоимость контрактов — 433 миллиона рублей. Московский метрополитен получит более 300 тысяч единиц одежды: теплые куртки, комбинезоны, резиновые сапоги, зимнюю обувь, шапки, рукавицы, перчатки и отражающие жилеты.

Главный дизайнер и основной акционер «Заспорт» Анастасия Задорина владеет брендом Zasport. Эта компания в 2017 году была выбрана экипировщиком олимпийской сборной России, до этого 15 лет форму поставляла Bosco di Ciliegi.

Задорина назвала сотрудничество с метро стратегически важным для компании проектом, который может не ограничиться пошивом спецодежды. «Я очень надеюсь, что … мы еще и разработаем совместную коллекцию одежды, тем более что московское метро сейчас стало близко к моде и искусству как никогда раньше. Здесь проводятся fashion-показы, выставки, мероприятия, и это очень здорово».

Ранее метрополитен заказывал спецодежду в 2018 году. Тогда три контракта получила компания «Восток-Сервис-Спецкомплект» — один из крупнейших в России поставщиков спецодежды, еще один — «Контур-21 век». Сумма контрактов составила почти 114 миллионов рублей. Метро получило 124,6 тысяч единиц спецовки и средств защиты.