Москва, , 12:56 — REGNUM Нефтяной рынок завершает торговую неделю неоднозначно, поскольку вновь оказался между противоречивостью внешнего новостного фона, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Несмотря на то, что запасы сырой нефти оказались не значительно выше прогнозов 2.2 млн баррелей против 1.6, тем не менее это способствовало некоторой коррекции котировок. Большое внимание крупных инвесторов привлек ежемесячный отчет ОПЕК, который оказался не столь позитивным для глобального рынка нефти.

В своем последнем отчете перед декабрьской встречей ОПЕК оценивает, что спрос на сырую нефть в 2021 году может снизиться на 1,1 млн баррелей в сутки с 2019 года и будет ниже добычи картеля в октябре, предполагая, что картина спроса и предложения на нефть ОПЕК будет продолжать показывать переизбыток в 2020 году.

Ожидаемый спрос на нефть в 2020 году по-прежнему оценивается на уровне 70 тыс. баррелей в сутки ниже общего производства картеля за октябрь, поэтому ОПЕК, возможно, придется рассмотреть в начале декабря еще большее сокращение добычи, если у нее есть надежда на то, чтобы сбалансировать спрос и предложение на свою нефть.

Такое решение принять не так просто, поскольку более глубокие сокращения приведут к увеличению доли рынка в растущих поставках нефти, не входящей в ОПЕК, в основном, из Соединенных Штатов. Вновь столкнулись с неопределенностью относительно тех действий, которые в итоге предпримут страны ОПЕК в начале следующего месяца на своем традиционном заседании.

В этой связи над глобальным нефтяным рынком будет доминировать медвежий оттенок, если основной негативный фактор, связанный с торговыми войнами между США и Китаем, не будет решен до заседания стран ОПЕК.

Цены на нефть в краткосрочной перспективе будут находиться под давлением и могут завершить неделю коррекцией цен до уровня $62 за баррель нефти марки Brent и до $56,40 марки WTI», — считает эксперт.

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