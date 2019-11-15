Майкоп, , 13:19 — REGNUM Адыгейский молочный завод «Тамбовский» — один из крупных производителей рассольных сыров в регионе — увеличил производственные мощности. Предприятие также готово выпускать новые сорта сыра, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе главы республики.

С 2017 года собственники завода реализуют инвестиционный проект для увеличения мощностей, объема и ассортимента выпускаемой продукции. Модернизация рассчитана на пять лет с объемом инвестиций в 400 млн рублей, большая часть из которых уже освоена.

На предприятии построены два новых цеха, молокохранилище, здание по приемке молока, склад и другие объекты, а также установлено новое технологическое оборудование. Следующим этапом станет покупка коптильного оборудования, аппаратов по сушке сыров, упаковке и фасовке продукции.

В настоящее время ООО «Тамбовский» в сутки в среднем перерабатывает 70 тонн молока и выпускает до 250 тонн продукции в месяц — более 20 наименований сыра под торговой маркой «Предгорья Кавказа».

Ожидается, что запуск новых цехов позволит увеличить объемы перерабатываемого молока на 200 тонн в сутки, а выпускаемой продукции — на 25 тонн в сутки. Планируется также расширить ассортимент и выпускать новые виды сыра, среди которых моцарелла, халуми и рикотта.

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