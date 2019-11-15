Москва, , 12:32 — REGNUM Требования США ограничить экономическое взаимодействие Евросоюза и РФ не мешают самим Штатам наращивать товарооборот с Москвой. Об этом 15 ноября заявил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян на встрече представителей бизнеса и правительства Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Рост товарооборота США с Москвы — 38%. Прикольная история», — отметил Варданян.

В свою очередь вице-президент по работе с российскими компаниями-членами Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) Дмитрий Демиденко отметил, что компания Apple, для которой необычайно важен российский рынок, весь товарооборот с РФ «записывает» на Китай.