Москва, , 12:29 — REGNUM Несмотря на санкции Евросоюза в отношении России, европейские предприниматели не хотят прекращать свой бизнес в РФ. Об этом 15 ноября заявил вице-президент по работе с российскими компаниями-членами Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) Дмитрий Демиденко на встрече представителей бизнеса и правительства Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Определенные пертурбации произошли, и часть бизнеса вынуждена была из России уйти. Несмотря на это, могу точно сказать, что никто по доброй воле отсюда уходить не хочет. Те, кто это делает, делают это вынуждено. Но за взлётами следуют падения, а за падениями — снова взлёты. Мы наблюдали явный кризис, не могу сказать, что он точно закончился, но то, что спад пройден, могу точно сказать», — заявил эксперт.

По его словам, представители французского бизнеса вновь приезжают в Москву в поисках новых возможностей, новых контрактов и партнёров.

«Как говорится: вода щёлку найдёт, а бизнес найдёт возможности чтобы работать. Свет в конце тоннеля виден, и если политики не наделают очередных глупостей, то динамика если и не превзойдёт докризисную, то точно улучшится», — отметил Демиденко.

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