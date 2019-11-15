Иркутск, , 12:10 — REGNUM Власти Иркутской области объявили о намерении значительно (почти в четыре раза) увеличить финансирование государственной программы по предоставлению жилья детям-сиротам. Как поясняет пресс-служба иркутского губернатора, до 2022 года на эти цели предусмотрено более 761 млн рублей (352,4 млн рублей из областного бюджета, свыше 408,7 млн рублей — из федерального).

Если иркутское парламентарии утвердят соответствующие поправки в проект бюджета Иркутской области на 2020−2022 годы, то уже в следующем годупланируется предусмотреть денежные средства в объеме более одного млрд рублей. В 2021 году на покупку квартир будет выделено уже более 1,1 млрд рублей, а в 2022 году — более 2,8 млрд рублей.

Всего до конца 2019 года на территории Иркутской области планируется заселение 553 квартир, построенных для детей-сирот и лиц из их числа.

Напомним, в мае 2019 года выделение некачественного жилья сиротам Иркутской области послужило поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 293 УК РФ («Халатность»). Это выяснилось после проверки квартир в Куйтунском районе.

С аналогичной проблемой столкнулись дети-сироты из Тайшета, заселённые в теперь уже разваливающийся дом. Квартиры там стали аварийными вскоре после того, как сироты справили новоселье: полы и окна «повело», в стенах образовались трещины, завелись клопы, сверчки, мокрицы, в подвале возникло настоящее болото.

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