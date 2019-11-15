Москва, , 12:07 — REGNUM Октябрьская оценка трендовой инфляции снизилась на пятилетнем временном интервале с 5,3% до 5,12% относительно сентября. Об этом говорится в материалах Банка России.

Оценка трендовой инфляции отражает инфляционный тренд, в том числе среднесрочные инфляционные ожидания, изменение абсолютных цен и динамику денежных агрегатов. ЦБ РФ стал публиковать этот показатель в июне 2015 года.

С 3,72% в сентябре до 3,63% в октябре понизилась оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком временном интервале — за три года. Регулятор отмечает, что в целом на динамику показателей ощутимо влияют временные факторы. В последние месяцы дезинфляционные факторы превалируют над проинфляционными.

При этом динамика всей совокупности индикаторов, которые говорят об инфляционном давлении, показывает, что рост цен, очищенный от влияния временных факторов, немногим меньше уровня в 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ прогнозирует по итогам текущего года инфляцию на уровне, который ближе к нижней границе прогнозируемого в 3,2−3,7%.

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