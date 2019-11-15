Симферополь, , 12:08 — REGNUM В Симферополе пресекли попытку реализации более 30 тысяч литров просроченного пива и пивных напитков. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЮФО.

«Представителями Росалкогольрегулирования проведены контрольные мероприятия на территории Симферополя. В ходе осмотра складских помещений был установлен факт осуществления оборота алкогольной продукции с истекшим сроком годности, а также без фиксации в ЕГАИС. Обнаружено более 30 тысяч литров пива, а также пивных напитков, сидра различных видов и наименований», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в крымской Алуште обнаружили подпольный цех контрафактного алкоголя и почти три тонны спирта и алкогольной продукции, которую злоумышленники собирались продавать под марками известных брендов.

Об этом: В Крыму нашли подпольный цех с тремя тоннами контрафактного алкоголя