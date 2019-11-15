Москва, , 12:05 — REGNUM Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.

По его словам, за выпуск такой монеты выступают представители вендинговой индустрии (торговые автоматы), которым она нужна для сдачи.

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Однако при выпуске новой монеты необходимо быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20−30 лет, добавил он.

«В случае если вдруг окажется, что да, есть объективная необходимость в выпуске 50-рублевой монеты и это будет выгодно, то, конечно, такое решение будет принято», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября 2019 года в России появились памятные монеты из серии «Российская (советская) мультипликация». В обращение также были выпущены монеты «Дед Мороз и лето» и памятные монеты «Ростехнадзор».

Всего к 2021 году Банк России выпустит 36 новых серий памятных и инвестиционных монет из золота и серебра. В частности, в следующем году будет выпущена золотая монета новой серии «Атомный ледокольный флот России» номиналом 200 рублей.

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