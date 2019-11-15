Москва, , 12:05 — REGNUM Введение антироссийских санкций больнее всего ударили по представителям малого и среднего бизнеса Евросоюза, желающего работать в России. Об этом 15 ноября заявил вице-президент по работе с российскими компаниями-членами Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) Дмитрий Демиденко на встрече представителей бизнеса и правительства Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если в начале десятилетия был огромный приток компаний, причем не крупных, а малого и среднего бизнеса, то после кризиса 2014 года произошёл спад. Но он обусловлен и тем, что происходило в самой Франции. Французское государство и поддержка бизнеса во Франции основано на том, что бизнесу нужно помогать, его нужно финансировать», — сказал Демиденко.

Ключевую роль в этом играют банки и страховые контракты. После 2014 года, когда Евросоюз ввёл санкции против России, финансовый сектор стал сегментом, который больше всего пострадал от этих действий, отметил эксперт.

«Это стало большой проблемой для малого и среднего бизнеса, для которого экспортные контракты для России закрылись. Стало тяжело найти нового покупателя. Эта ниша тут же заполнилось представителями Южной Кореи, Тайваня, Китая», — сказал Демиденко.

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