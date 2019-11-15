Москва, , 11:42 — REGNUM Расходы жителей России в октябре показали одно из самых высоких значений за 2019 год. По сравнению с аналогичным периодом 2018 траты выросли на 6,4%, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

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Также выросли в октябре реальные (очищенные от инфляции) — на 3,6% (3,5 п. п.). По сравнению с 2018 годом реальные расходы выросли на 2,4%.

Рост расходов наблюдался во всех регионах России, за исключением Уральского ФО. Наибольший рост в октябре отмечty на Дальнем Востоке (21 п. п.) и в Северном ФО (11 п. п.), наименьший — в Южном и Северо-Кавказском ФО (1 п. п.).

Как сообщало ИА REGNUM, с начала ноября 2019 года расходы жителей России уверенно росли. За неделю среднестатистическая семья потратила на товары 4 тыс. 511 рублей, что на 3,9% больше, чем неделей ранее.

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