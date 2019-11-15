Краснодар, , 11:41 — REGNUM Очередной, третий за три года выпуск облигаций разместил Краснодарский край, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Облигации выпущены на сумму в 10 млрд рублей.

Срок обращения облигаций установлен в семь лет, ставка купонного дохода на весь период — на уровне 6,95%. С 2024 года регион приступит к погашению облигаций.

«Нам удалось обеспечить благоприятные для краевого бюджета условия обслуживания займа благодаря его своевременному размещению. На сегодняшний день это одна из самых низких ставок купонного дохода среди субъектов страны», — сказал вице-губернатор Игорь Галась.

Он также добавил, что новый выпуск облигаций позволил сократить объем коммерческих кредитов края — по его словам, нередко ставки по банковским кредитам для регионов выше, чем ставка купонного дохода по облигациям. Таким образом, новое размещение облигаций позволило оптимизировать стоимость обслуживания госдолга и удлинить сроки заимствований. В общей сложности по итогам 2019 года доля обязательств по государственным облигациям Краснодарского края в структуре госдолга региона увеличится с 14,3 до 30,1%, доля банковских кредитов сократится с 32,5 до 5%.