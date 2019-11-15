Додома, , 12:29 — REGNUM Всемирная продовольственная организация ООН (ФАО) заявила, что использование химический удобрений в сельском хозяйстве в значительной степени способствовало росту нехватки пищи в развивающихся странах, в частности на Африканском континенте, что, как утверждается, обязывает местных фермеров обучаться методам ведения органического сельского хозяйства в том числе с целью борьбы с изменением климата.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, выступая в городе в городе Дар-эс-Саламе, представитель ФАО в Танзании Фред Каферо сообщил, что органическое сельское хозяйство повышает производительность труда фермеров, повышает уровень продовольственной безопасности, а также помогает противостоять изменению климата и заботиться об окружающей среде.

Кроме того, отмечается, что посольство Франции в Танзании оказало помощь более 6000 мелким фермерам в рамках проекта по сохранению окружающей среды в области Мтваре в Танзании. Глава отдела по вопросам сотрудничества и культуры посольства Франции в стране заявил, что посольство выделило для танзанийских фермеров более 1 миллиона долларов США на развитие органического сельского хозяйства.